Нижегородская область стала лидером в рейтинге состояния инвестклимата АСИ

На ПМЭФ объявили результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ от Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Нижегородская область заняла первое место по направлению «Инженерные сети и коммуникации» — оно оценивает эффективность подключения объектов к электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. Регион также вошёл в тройку лидеров по направлению «Недвижимость» (скорость получения участка под строительство) и занял второе место по «Мерам поддержки бизнеса».
Рейтинг формируется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2014 года. С 2025‑го «Повышение инвестиционной активности» — часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешёл к более плавной траектории. Нижегородская область — в числе лидеров по развитию инженерной инфраструктуры и недвижимости, а сроки подключения к электросетям здесь почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Она добавила, что по скорости регуляторных процедур регион входит в топ‑10 страны по 7 из 10 показателей — во многом благодаря взаимодействию бизнеса и «Россетей» на площадке Уполномоченного по правам предпринимателей.
«Сегодня для правительства и меня лично крайне ценно видеть такой результат работы. Благодарю за высокую оценку наших усилий, и отдельная благодарность — сетевым компаниям за модернизацию процессов», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.
Дополнительно регион занял второе место по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот: после реставрации инвесторам дают бесплатные земельные участки. Запущен единый портал исторической недвижимости — купитьокн.рф. Объём поддержки Фонда развития промышленности (ФРП) вырос в 2,3 раза, а ФРП Нижегородской области стал первым в РФ по привлечённым федеральным средствам.