Нижегородская область стала лидером в рейтинге состояния инвестклимата АСИ

«Регионы продолжают улучшать условия для бизнеса, но рост перешёл к более плавной траектории. Нижегородская область — в числе лидеров по развитию инженерной инфраструктуры и недвижимости, а сроки подключения к электросетям здесь почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня», — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.