Ландшафтный дизайн с сюрпризом: в СНТ в Гурьевском районе нашли фонящие радиацией гранитные валуны

Хозяин дачного участка в Гурьевском районе приготовил для украшения ландшафта гранитные валуны. Но использовать их придётся с осторожностью — некоторые камни оказались радиоактивными. Об этом рассказал «Клопс» эколог Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в пятницу, 5 июня.
В тот день учёный занимался полевыми исследованиями, в частности, замерял радиоактивный фон в дачном посёлке, расположенном неподалёку от лесной опушки. Внезапно приборы показали отклонение.
«Я стал искать, что может быть причиной, — рассказывает Евгений, — и увидел груду валунов. Они были сложены на краю участка рядом с другими стройматериалами. Как оказалось, именно они и фонили».
Интенсивность гамма-излучения некоторых глыб превышала природный фон почти вдвое: она достигала 0,13 — 0,14 мкЗв/час. При этом естественный уровень в посёлке не выходил за рамки обычного для Калининградской области, 0,06 мкЗв/час.
Это не авария, но повод для внимания и более тщательной проверки", — отметил учёный.
По его мнению, в такой ситуации необходимо определить, какой камень излучает радиацию больше других и не использовать его в таких местах, где часто бывают люди. «Например, в двух метрах от беседки точно нельзя, — объяснил он, — а в середине большого участка, где никто не ходит, можно. И ни в коем случае не заносить в дом!».
Хозяина дачи на месте не оказалось, поэтому Евгений оставил свою визитную карточку соседям, но с ним так никто и не связался. А зря: подобный декор может повредить здоровью. Использование подобных материалов внутри помещений повышает риск многократно, предупредил эколог.
"В частности при распаде урана в природных породах в воздух выделяется радон (Rn-222) — радиоактивный и радиотоксичный газ, тяжелее воздуха, не имеющий цвета, запаха и вкуса, — пояснил он. —При распаде радона и торона образуются радиоактивные нуклиды: полоний-216 (Po-216), свинец-210 (Pb-210), висмут-212 (Bi-212, таллий-208 (Tl-208). Они прикрепляются к пылинкам в воздухе и при вдыхании оседают в лёгких, где испускают альфа-частицы — ядра гелия.
Даже одна такая частица может вызвать злокачественное перерождение клетки. По данным ВОЗ, вдыхание радона — вторая причина рака лёгких после курения".
Вообще в Калининградской области такие случаи не редкость. Точной статистики пока нет, в частности, потому учёные и проводят мониторинг.
«Но мы регулярно обнаруживаем стройматериалы, ландшафтные элементы, отдельные декоративные конструкции из природных материалов с повышенным уровнем гамма-излучения, — поделился Евгений. — За последние полтора года таких случаев было шесть».
Откуда взялась радиация.
Чаще всего такая ситуация — просто природное явление. В граните, базальте, гнейсах, а также в песчанике содержатся естественные радионуклиды. Это в основном уран (U-238) и торий (Th-232) и продукты их распада.
«В Калининградской области много валунов, которые были принесены ледником из Скандинавии — региона с гранитными массивами, во время последнего оледенения», — объяснил исследователь.
Но может повышенный фон быть и эхом Чернобыльской аварии, следами выпавших тогда радиоактивных осадков. «Мы хотим найти такие места и в дальнейшем их подробнее изучить, — объяснил учёный. — Для этого мы и проводим радиометрию в природных сообществах».
Отметил Евгений Волчев и другую особенность нашего региона: здесь очень широко распространены исторические стройматериалы. А ведь до Второй мировой понятия «радиационный контроль в строительстве» просто не существовало.
Видео: Евгений Волчев. Озёрский район, 2025 год, по соседству с частным участком. Заметно повышение уровня гамма-излучения на старой дороге.
Иными словами, если вы решили использовать для строительства или ландшафтного дизайна гранитые глыбы или старинные кирпичи — их стоит сперва проверить. Иначе легко попасть в такую же ситуацию, какая произошла в Калининграде в прошлом году.
Лежанка для кота оказалась с подвохом.
Тогда Евгений был в гостях у своих знакомых, которые живут на первом этаже довоенного дома с небольшим садиком. По случайности, с собой у него были приборы для радиометрии.
"Пока ждали чай, я включил дозиметр и обомлел, — рассказывает Волчев.
Уровень гамма-излучения в комнате — 0,23 мкЗв/ч (это выше, чем норма для жилых помещений, 0,20). Подхожу к окну — там 0,3. Спустился во двор — ещё выше. Говорю — что это у вас тут происходит?!".
Источник радиации скоро обнаружили: под окном во дворе была аккуратно сложена груда красивой мелкой брусчатки. Уровень излучения от неё превышал 0,40 мкЗв/ч. Оказалось, что лежит она здесь уже лет пять.
Раньше этими камешками была вымощена дорожка на родительской даче, а когда её продавали, материал решили сберечь. Думали обустроить у себя в саду терраску для отдыха, но так и не собрались. Со временем груда живописно обросла мхом, украшала двор и служила лежанкой для кота.
Узнав, что брусчатка фонит, хозяева предпочли от неё поскорее избавиться. «Я приехал через неделю, — рассказывает Евгений, — а её уже нет».
Как понять, что камни могут фонить?
К сожалению, способа визуально определить фонящие материалы не существует. Если у вас на участке, в стенах дома уже есть элементы из природных камней, исторические блоки, кирпичи, отделочная плитка или вы планируете их приобрести, такой материал лучше проверить с помощью специального оборудования. Если уровень превышает 0,15−0,20 мкЗв/ч при фоне 0,06−0,08 — требуется внимание, подытожил учёный.
«В радиационной безопасности на международном уровне придерживаются принципа ALARA (As Low As Reasonably Achievable — “настолько низко, насколько это разумно достижимо”), — говорит Евгений Волчев. — То есть при любой возможности нужно снижать дозу, получаемую человеком.
В данном случае, хотя формально валуны «в пределах некоторых норм», мы рекомендуем при возможности их удалить от людей. Для каждого подобного случая лучше подобрать оптимальное решение".
Что делать с опасными камнями?
В подавляющем большинстве случаев такие материалы не попадают под определение «радиоактивные отходы» и не требуют специального обращения. Однако учёный отметил, что выбрасывать камни и тем более продавать их — ни в коем случае нельзя!
В зависимости от результатов проверки их можно либо использовать по-другому, либо утилизировать как обычный строительный мусор, по утверждённым правилам.
Иногда достаточно просто вынести всё за пределы зоны, где люди часто проводят время. А вот украшения цоколя гранитными камнями или камин из старой брусчатки или отмостку на даче, если проверка покажет превышение, лучше демонтировать. Обезвредить гамма-излучение невозможно.
В 2025 году учёные заявили, что из-за опасной аномалии магнитный щит Земли оказался под угрозой.