Ландшафтный дизайн с сюрпризом: в СНТ в Гурьевском районе нашли фонящие радиацией гранитные валуны

По его мнению, в такой ситуации необходимо определить, какой камень излучает радиацию больше других и не использовать его в таких местах, где часто бывают люди. «Например, в двух метрах от беседки точно нельзя, — объяснил он, — а в середине большого участка, где никто не ходит, можно. И ни в коем случае не заносить в дом!».