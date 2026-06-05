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На Дону все сибиреязвенные захоронения находятся под контролем

Ведется учет таких мест, подчеркнули в донском управлении ветеринарии.

Управление ветеринарии Ростовской области подтвердило, что все сибиреязвенные захоронения на территории региона, включая бесхозяйные, находятся под постоянным контролем и учитываются в специальном реестре.

По данным ведомства, за содержание захоронений в надлежащем санитарном состоянии отвечает подведомственное учреждение — ГБУ РО «Донской ГВРЦ». Специалисты организации ежегодно проводят осмотр территорий сибиреязвенных захоронений.

Кроме того, управление ветеринарии и «Донской ГВРЦ» предоставляют услугу по оформлению справок о расположении скотомогильников и сибиреязвенных захоронений — в том числе в пределах планируемых зон застройки.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 остаются бесхозяйными. Специалисты отмечают потенциальную опасность таких объектов, если они не ограждены и доступны для людей и животных.