На Дону все сибиреязвенные захоронения находятся под контролем

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 остаются бесхозяйными. Специалисты отмечают потенциальную опасность таких объектов, если они не ограждены и доступны для людей и животных.