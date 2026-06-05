Судьбу «немецкого камня» в Калинино собираются определить с помощью общественности

«Мы с общественностью будем принимать решение, рассмотрим этот вопрос на общественном совете, на Совете по культуре и на встрече с жителями, — сообщил Родин в пятницу, 5 июня. — Сейчас большое количество мероприятий, поэтому встреча пока не запланирована, но я и ранее говорил, что по итогам экспертизы мы обсудим вопрос с общественностью и примем решение. У нас же есть Совет депутатов, общественный совет и Совет по культуре. Но моя позиция — наверное, всё-таки нужно какую-то музейную экспозицию сделать. В Калинино есть замечательный музей, который находится в теротделе. Он небольшой, но очень содержательный».