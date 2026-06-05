Судьбу «немецкого камня» в Калинино собираются определить с помощью общественности

Судьбу памятного камня в поселке Калинино Нестеровского округа власти намерены решить при помощи жителей поселка и Совета по культуре. О том, что по просьбе администрации муниципалитета была проведена историко-культурная экспертиза объекта, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.
Напомним, что в начале апреля этого года камень был снят с исторического места по инициативе настоятеля нестеровского храма Святого Духа протоиерея Георгия Бирюкова. В конце того же месяца Алексей Родин сообщил, что гранитный валун вернут на место, но снабдят информационной табличкой. Теперь же его мнение изменилось.
«Мы с общественностью будем принимать решение, рассмотрим этот вопрос на общественном совете, на Совете по культуре и на встрече с жителями, — сообщил Родин в пятницу, 5 июня. — Сейчас большое количество мероприятий, поэтому встреча пока не запланирована, но я и ранее говорил, что по итогам экспертизы мы обсудим вопрос с общественностью и примем решение. У нас же есть Совет депутатов, общественный совет и Совет по культуре. Но моя позиция — наверное, всё-таки нужно какую-то музейную экспозицию сделать. В Калинино есть замечательный музей, который находится в теротделе. Он небольшой, но очень содержательный».
В начале этой недели предприниматель из Калинино Андрей Косыгин, одним из первых обнаруживший пропажу камня, прислал в «Новый Калининград» письмо от администрации Нестеровского округа. В нем сообщались результаты историко-культурной экспертизы, под которыми значился вывод чиновников: «С точки зрения историко-художественной ценности объект значения не имеет. Может представлять интерес как музейный экспонат».
Напомним, ранее в Калинино развернулось противостояние жителей поселка Калинино и теротделом, демонтировавшим одну из достопримечательностей населенного пункта — камень в честь лагеря Имперской службы труда. По мнению отца Георгия, требовавшего снести валун, его сохранение на историческом месте следует трактовать как реабилитацию нацизма. Жители, в свою очередь, посчитали срочный демонтаж вмешательством в их дела и разрушением привычного ландшафта.
Позднее жители сообщали, что спрятанный на заднем дворе теротдела камень пропал. При этом Алексей Родин уточнил, что валун находится в самом теротделе, глава которого ранее «поторопилась с демонтажом». Родин также пошутил, что за обсуждением пропажи камня жители забыли о проблемах с водой и с дорогами. Также он напомнил, что в Калинино есть аварийный мост, по которому в ближайшее время будет проводиться техобследование. Право собственности на переправу муниципалитет уже оформил.