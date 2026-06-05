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Житель Волгоградской области, сбивший знакомого, получил два года условно

Жителя Волгоградской области осудили условно за умышленный наезд на знакомого.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 5 июн — РИА Новости. Жителя Волгоградской области, который намерено сбил на дороге знакомого и скрылся, суд приговорил к двум годам условно, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 11 февраля 2025 года водитель ехал на улице Ленина станицы Клетской Волгоградской области. Увидев знакомого, с которым у него ранее был конфликт, намерено сбил его и скрылся. В результате ДТП потерпевший получил травмы средней степени тяжести.

«За содеянное суд приговорил мужчину к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что автомобиль осужденного конфискован в доход государства. Кроме того, судом в пользу потерпевшего взысканы 343,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов на лечение.