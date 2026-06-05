Житель Волгоградской области, сбивший знакомого, получил два года условно

«За содеянное суд приговорил мужчину к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».