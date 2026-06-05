В Красноярском крае за пять месяцев украли 105 велосипедов

Полицейским удалось раскрыть 41 преступление. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов жилых домов. Там зафиксировано 56 краж. Еще 24 случая произошли на улицах. В полиции отмечают, что общая статистика показывает снижение преступности в этой сфере. Для поиска похищенных велосипедов оперативники проверяют интернет доски объявлений и ломбарды.