В Красноярском крае за пять месяцев украли 105 велосипедов

В Красноярском крае с начала года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
Полицейским удалось раскрыть 41 преступление. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов жилых домов. Там зафиксировано 56 краж. Еще 24 случая произошли на улицах. В полиции отмечают, что общая статистика показывает снижение преступности в этой сфере. Для поиска похищенных велосипедов оперативники проверяют интернет доски объявлений и ломбарды.
Чтобы не стать жертвой кражи, владельцам советуют не хранить велосипеды в общих зонах подъездов. Также стоит использовать надежные противоугонные средства, которые сложно перекусить болторезом. Кроме того, полицейские рекомендуют заранее записать серийный номер велосипеда. Это поможет подтвердить право собственности, если украденную технику удастся найти.