«Один день с полицией»: на площади Победы отметили 308-летие МВД

На площади Победы в Калининграде в пятницу, 5 июня, прошла большая акция «Один день с полицией России», приуроченная к 308‑й годовщине образования МВД России. Горожанам показали спецтехнику, работу кинологов и выступление оркестра.
На площади выставили служебные автомобили и мотоциклы. Калининградцы могли подойти вплотную, рассмотреть оборудование и узнать, как используют технику в ежедневной работе. Служебные собаки продемонстрировали навыки задержания, поиска и подчинения. За выступлением следили десятки семей с детьми. Музыканты исполнили любимые мелодии и военные произведения. Гости акции останавливались, чтобы послушать живую музыку и сделать фотографии.
Как прошёл праздник — в фоторепортаже «Клопс».