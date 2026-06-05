Ковальчук: России нужно иметь свою научную повестку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Развитие России должно опираться на собственную, а не западную, научную повестку, основанную на результатах глубокой экспертизы исследователей. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Нужна глубокая научная экспертиза. Потому что очень много людей, которые знают, как управлять производством и так далее, но поскольку нет [контекста], то эти люди легко встают на западную, иностранную повестку. А она далеко не всегда преследует цель, чтобы нам от этого стало лучше. Поэтому, с одной стороны, надо следить за всем, чтобы не пропустить каких-то технологических [направлений] важных, а с другой стороны, иметь полностью свою научную повестку, научно обоснованную», — сказал Ковальчук.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.