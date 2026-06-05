Ковальчук: России нужно иметь свою научную повестку

«Нужна глубокая научная экспертиза. Потому что очень много людей, которые знают, как управлять производством и так далее, но поскольку нет [контекста], то эти люди легко встают на западную, иностранную повестку. А она далеко не всегда преследует цель, чтобы нам от этого стало лучше. Поэтому, с одной стороны, надо следить за всем, чтобы не пропустить каких-то технологических [направлений] важных, а с другой стороны, иметь полностью свою научную повестку, научно обоснованную», — сказал Ковальчук.