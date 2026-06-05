Квартальный вопрос. Что происходит на месте прежнего зоопарка

Часть территории Архиерейского квартала, где ранее располагался зоопарк, обнесена забором. За ним собирают строительный мусор, слышны голоса рабочих. Что происходит на площадке, рассказали во время первого заседания комиссии, специально созданной для сопровождения проводимых на участке мероприятий. В неё вошли представители власти, общественности, епархии, учреждений культуры, учёные. Их цель — преобразить участок максимально бережно и соблюсти интересы всех сторон.
Новые нюансы.
На площадке Архиерейского квартала уже снесли все постройки прежнего зоопарка. Участок готовят к благоустройству. Параллельно там трудятся археологи. В числе их задач — установить границы захоронений XVIII-XX вв. (в этом месте упокоились многие известные пермяки). Погост занимает лишь часть квартала. Специалисты уже обнаружили несколько почти целых надгробий. На некоторых хорошо сохранились имена усопших.
Все памятники до завершения работ остаются на месте обнаружения в том положении, в котором их нашли. Так велит методика археологического исследования. А обломки и части надгробий аккуратно размещаются в одном месте, где ведётся их камеральная обработка и фотофиксация.
«У нас в работе участок площадью около 2400 квадратных метров, — рассказал руководитель Камской археологической экспедиции ПГНИУ Михаил Перескоков. — Продвигаемся по плану. Мешают разве что коммунальные сети, которые расположены на участке».
Сейчас власти договариваются с ресурсоснабжающими организациями о том, чтобы те проложили коммуникации в обход участка, не заходя при этом на территорию Архиерейского квартала. А вот огромную дымовую трубу, установленную у Кафедрального собора, аккуратно демонтируют во время реставрации здания.
Отдельная тема — сохранение деревьев, которые в своё время были «свидетелями» визита в Пермь Александра I и Антона Павловича Чехова. Таких семнадцать.
«Хотелось бы, чтобы к ним отнеслись с максимальным вниманием и уважением. Эти деревья стоят на учёте, — отметила координатор проекта “Сад соловьёв у речки Уинки” Надежда Баглей. — Сейчас они находятся в большом стрессе. Если не обеспечить полив и мульчирование, деревья могут стать неустойчивыми. Прошу учесть наши рекомендации. Раз в месяц состояние деревьев должен проверять специалист».
Рекомендации будут учтены. Надежде Баглей предложили участвовать в осмотрах деревьев вместе с главным городским садовником Перми в качестве независимого наблюдателя.
Увековечить память.
Напомним, на территории Архиерейского квартала планируют реализовать три проекта, связанных друг с другом: «Благоустройство территории у Спасо-Преображенского кафедрального Собора», «Восстановление Архиерейских домов» и «Яблоневый сад». Последний включает в себя «место памяти» (в границах исторических захоронений) и общественную зону для отдыха (на территории существовавшего там до революции Яблоневого сада).
Уже получено положительное заключение госэкспертизы. Однако, планировка местности может измениться, когда археологи окончательно определят границы захоронений. К примеру, могут сместиться дорожки и «зелёная часть».
«Что действительно важно? Что диалог открыт. Если какой-то информации недостаёт, задаются соответствующие вопросы, — рассказал председатель комитета по развитию инфраструктуры в Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов. — Все работы идут планово. Ко всем участкам Архиерейского квартала и артефактам относятся бережно. Удалось выяснить множество новых фактов. Комиссия — это рабочий инструмент, который позволит корректировать наши планы и работу».
По словам Павла Черепанова, главная задача — сохранить историю места. Окончательные решения будут приниматься, когда археологи завершат свою работу.
На заседании комиссии специалистам дали поручение проработать юридические и организационные вопросы по увековеченью памяти захороненных в квартале пермяков. Этот вопрос обсудят на следующей встрече.
Музею быть.
На территории прежнего зоопарка — уже ближе к улице Газеты «Звезда» — планируется открыть Музей городских историй (он разместится в здании бывших конюшен, которое воссоздадут). Сейчас разрабатывается его концепция.
«Нам кажется, что это пространство нуждается в музее. Во-первых, важно сохранить историю самого места и сделать её открытой, публичной, чтобы каждый входящий на территорию Архиерейского квартала имел прямой доступ к ней, — считает директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова. — На улице Монастырской высокая концентрация культурных локаций (там расположены Музей Архиерейского квартала, Дом Мешкова, Пермская художественная галерея, будущий Музей “Пермский период” и др.) Мы назвали этот участок “Музейной улицей”. Новый объект необходимо лаконично вписать в это пространство».
Здание спроектировали, опираясь на архивно-исследовательские материалы. Площадь его составит около 380 квадратных метров. Новый музей будет предназначен не только для стационарных и временных экспозиций, но и для всевозможных мероприятий, к примеру, встреч краеведов, лекций, мастер-классов. Предполагается, что здание начнут строить в 2027 г. Закончить работы должны в 2028 г.