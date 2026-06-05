Квартальный вопрос. Что происходит на месте прежнего зоопарка

«Хотелось бы, чтобы к ним отнеслись с максимальным вниманием и уважением. Эти деревья стоят на учёте, — отметила координатор проекта “Сад соловьёв у речки Уинки” Надежда Баглей. — Сейчас они находятся в большом стрессе. Если не обеспечить полив и мульчирование, деревья могут стать неустойчивыми. Прошу учесть наши рекомендации. Раз в месяц состояние деревьев должен проверять специалист».