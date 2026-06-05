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Генсек РФС Митрофанов посетил спортшколу «Ротор»

Сегодня, 5 июня, в рамках официального визита в Волгоград генеральный секретарь Российского футбольного союза.

Сегодня, 5 июня, в рамках официального визита в Волгоград генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посетил спортивную школу «Ротор».

— Максиму Львовичу была представлена тренировочная база нашего учреждения — стадион «Пищевик», сегодняшняя деятельность спортшколы, а также наши планы на будущее, — сообщили в спортшколе.

В рабочем совещании также приняли участие президент Федерации футбола Волгоградской области Михаил Шабунин, генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов и директор СШ «Ротор» Александр Дюжев.

Напомним, что сегодня, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» состоится футбольный матч между сборными России и Буркина-Фасо. Ожидается полная заполняемость стадиона — в свободной продаже билетов практически не осталось.

Стартовый свисток на волгоградской арене прозвучит в 20.00 по московскому времени. Журналисты и фотокорры «Высоты 102» расскажут и покажут все подробности этого события.

Фото: спортшкола Ротора.