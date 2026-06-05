Мобильный интернет ускорился в Нижней Слободе в Городце. Скорость выросла в 1,5−2 раза благодаря установке новой базовой станции 4G в районе фабрики «Городецкая роспись».
В зону улучшенного покрытия вошли пешеходные маршруты по старинным улочкам Нижней Слободы, набережная Волги, фабрика «Городецкая роспись», церковь Владимирской иконы Божией Матери и школа № 13. Теперь туристы и местные жители смогут комфортно пользоваться навигацией, онлайн‑гидами и делиться впечатлениями в социальных сетях.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, Городец неизменно входит в число самых популярных направлений региона, и многие туристы планируют посещение этого древнего города во время поездок. По его словам, стабильная связь очень важна для современных путешественников — для построения маршрутов, поиска расписания экскурсий, оплаты сувениров или публикации фотографий с волжских просторов.
Андрей Белов напомнил, что добраться до Городца или прогуляться по городу можно с бесплатными цифровыми аудиогидами «Городские легенды Городца» и «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на “Валдай 45Р”».
Напомним, в 2026 году компания уже установила новое телеком‑оборудование в Семёнове, в районе Нижегородской ярмарки, а также в ряде других туристических локаций.