Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильный интернет ускорился в Нижней Слободе в Городце

Скорость выросла благодаря установке новой базовой станции 4G в районе фабрики «Городецкая роспись».

Источник: Нижегородская правда

Мобильный интернет ускорился в Нижней Слободе в Городце. Скорость выросла в 1,5−2 раза благодаря установке новой базовой станции 4G в районе фабрики «Городецкая роспись».

В зону улучшенного покрытия вошли пешеходные маршруты по старинным улочкам Нижней Слободы, набережная Волги, фабрика «Городецкая роспись», церковь Владимирской иконы Божией Матери и школа № 13. Теперь туристы и местные жители смогут комфортно пользоваться навигацией, онлайн‑гидами и делиться впечатлениями в социальных сетях.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, Городец неизменно входит в число самых популярных направлений региона, и многие туристы планируют посещение этого древнего города во время поездок. По его словам, стабильная связь очень важна для современных путешественников — для построения маршрутов, поиска расписания экскурсий, оплаты сувениров или публикации фотографий с волжских просторов.

Андрей Белов напомнил, что добраться до Городца или прогуляться по городу можно с бесплатными цифровыми аудиогидами «Городские легенды Городца» и «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на “Валдай 45Р”».

Напомним, в 2026 году компания уже установила новое телеком‑оборудование в Семёнове, в районе Нижегородской ярмарки, а также в ряде других туристических локаций.