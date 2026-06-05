Мобильный интернет ускорился в Нижней Слободе в Городце

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, Городец неизменно входит в число самых популярных направлений региона, и многие туристы планируют посещение этого древнего города во время поездок. По его словам, стабильная связь очень важна для современных путешественников — для построения маршрутов, поиска расписания экскурсий, оплаты сувениров или публикации фотографий с волжских просторов.