В Волгограде 6 июня центр города частично закроют для автомобилей из-за велогонки

По информации мэрии, ограничения будут действовать с 00:00 до 16:00 и затронут Нулевую продольную магистраль от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, ул. 7-й Гвардейской в границах ул. им. Чуйкова и Нулевой продольной, ул. Землянского от пр. им. В. И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.