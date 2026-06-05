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В Волгограде 6 июня центр города частично закроют для автомобилей из-за велогонки

6 июня в Центральном районе Волгограда введут временную схему автомобильного движения. Власти приняли решение.

6 июня в Центральном районе Волгограда введут временную схему автомобильного движения. Власти приняли решение закрыть Нулевую продольную и близлежащие улицы для проведения V Всероссийской велосипедной гонки.

По информации мэрии, ограничения будут действовать с 00:00 до 16:00 и затронут Нулевую продольную магистраль от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, ул. 7-й Гвардейской в границах ул. им. Чуйкова и Нулевой продольной, ул. Землянского от пр. им. В. И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.

Муниципалитет рекомендует водителям заранее продумывать свой маршрут и просит с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Объезд будет доступен по пр. им. В. И. Ленина, ул. Маршала Крылова, ул. Краснознаменской, ул. Комсомольской и ул. Советской.

Фото из архива ИА «Высота 102».