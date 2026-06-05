«Угрожали упасть». Мэрия объяснила вырубку аллеи живых деревьев в Волгограде

О варварском истреблении аллеи живых деревьев в Краснооктябрьском районе Волгограда рассказали vlg.aif.ru 2 июня местные жители. Горожане были шокированы — еще накануне вечером на пересечении проспекта Металлургов и Второй продольной магистрали шумели кроны вязов. А утром, по дороге на работу горожане увидели, как срубленные деревья вывозят на грузовиках.
«Люди бы отстояли».
2 июня в редакцию vlg.aif.ru позвонила жительница Краснооктябрьского района. Сообщив о вырубке сразу нескольких живых деревьев на проспекте Металлургов там, где он примыкает ко Второй продольной магистрали, Светлана Б. негодовала: «Под этими деревьями можно было укрыться летом от палящего солнца. Теперь же такой возможности у нас нет».
Но больше всего её возмутило то, что чиновники приняли решение, не посоветовавшись с жителями.
«Это было сделано под покровом ночи: еще вечером деревья стояли, а утром люди увидели стволы и ветки, которые спешно вывозились на грузовиках, словно чтобы скрыть следы преступления. Если бы вырубку проводили среди бела дня, люди возмутились бы и, возможно, смогли прекратить это безобразие и отстоять деревья», — поделилась Светлана Б.
Горожанка высказала мнение: так власти попытались «замести следы».
«Рядом множество сухостоя, однако эти деревья никто не тронул. Неподалёку лежат ветки, которые срубили ещё ранней весной. Однако их не спешат вывезти. Тут же проявили неожиданную для наших чиновников оперативность», — говорит волгоградка.
«Исчезли в один миг».
Ради благоустройства, которое проводится в эти дни на проспекте Металлургов, вырубили не одно дерево. Однако внимание горожан привлекла именно эта аллея. Возможно потому, что кроны вязов уже покрылись листвой, которая радовала глаз. Сыграло свою роль и то, что расположены они были неподалёку от остановок общественного транспорта, и местные жители, добираясь на работу, были поражены тем, что сразу несколько деревьев исчезли в один миг.
То, что на месте уничтоженных «зелёных лёгких» города появится уложенная плиткой аллея, их не радует.
«Кто захочет сидеть на новых скамейках, если нельзя будет укрыться от палящего зноя?» — говорит Светлана Б., уверяя, что с её мнением согласны многие другие волгоградцы.
«Больные и сухостойные».
Выслушав волгоградку, vlg.aif.ru обратится за комментариями в мэрию. Вот что пояснили в горадминистрации:
«Ранее в ходе обследования агрономами данной общественной территории был выявлен ряд больных и сухостойных деревьев, создающих угрозу падения на прохожих. В рамках работ по замене сухостойных растений и проведения комплексного озеленения в этом году на общественных пространствах на проспекте Металлургов, улицах Башкирской и Туманяна, а также вблизи Храма Иоанна Кронштадтского планируется высадить свыше 550 деревьев. Ещё около 170 крупномерных деревьев и 1300 кустарников будут высажены на участке проспекта Металлургов между улицами Гончарова и Маршала Еременко».
Актами обследования деревьев, подтверждающих выводы специалистов, пресс-служба мэрии не поделилась. Между тем местные жители уверяют: вырубленные деревья выглядели вполне здоровыми. И сомневаются, что чиновников заботило исключительно благополучие горожан.
В свою очередь vlg.aif.ru будет следить за тем, что появится на месте вырубленной аллеи.
Накануне стало известно, что жителям поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда удалось отстоять восстановленный ими стадион, который требовали снести чиновники.