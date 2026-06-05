Глава «Долины Менделеева» Ксения Шойгу: инвестпортфель кластера РЗМ — 700 млрд рублей

— Дело не в размере месторождений. Редкие и редкоземельные металлы — это не просто большие залежи, которые можно легко разведать и добыть. Основная сложность заключается в том, что их получение — это высокотехнологичный процесс. Эти металлы присутствуют в природе группами в минералах и рудах сложного состава. Зачастую их концентрация в месторождениях низкая, а для извлечения и разделения на отдельные элементы необходимы сложные технологии и значительные ресурсы. Получение сверхчистых металлов — задача наукоемкая и энергозатратная, часто экономически нецелесообразная, и абсолютно неважно, где будет находиться данный пласт.