Мэрия объяснила вырубку аллеи живых деревьев в Волгограде

Ради благоустройства, которое проводится в эти дни на проспекте Металлургов, вырубили не одно дерево. Однако внимание горожан привлекла именно эта аллея. Возможно потому, что кроны вязов уже покрылись листвой, которая радовала глаз. Сыграло свою роль и то, что расположены они были неподалёку от остановок общественного транспорта, и местные жители, добираясь на работу, были поражены тем, что сразу несколько деревьев исчезли в один миг.