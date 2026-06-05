РИКЗ аннулировал результаты ЦТ отличника из Брестской области из-за его поступка

Результаты централизованного тестирования отличника из Брестской области аннулировали из-за его поступка, пишет БелТА.
В республиканском институте контроля знаний рассказали, что учащимся одного из учреждений среднего образования Брестской области в телеграм-канале были опубликованы фотографии вариантов тестовых заданий по математике в период проведения самого экзамена.
После произошедшего администраторов чата установили, а по факту инцидента собрали комиссию.
— Комиссия на первом заседании приняла решение аннулировать результаты участника по учебному предмету «математика», — заявил директор РИКЗ Дмитрий Миронов.
При этом уточняется, что провинившийся абитуриент в школе характеризовался положительно и является отличником со средним баллом аттестата 9,1.
На 6 июня назначено второе заседание комиссии.
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