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Микрорайон Мещерское озеро парализовали пробки

Причиной стала авария на Борском мосту.

Источник: Нижегородская правда

Микрорайон Мещерское озеро сковали пробки. Причиной, как сообщают очевидцы, стало отвалившееся на Борском мосту колесо у прицепа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено на улице Сергея Акимова по направлению к Борскому мосту. Встали автомобилисты на улице Куйбышева в том же направлении. Тянется пробка на улицах Бурнаковская и Пролетарская. Дороги здесь в приложении «Яндекс. Карты» окрасились в бордово-красный.

Как сообщают очевидцы, на Борском мосту движение затруднено из-за автомобиля с прицепом. У прицепа отвалилось колесо.

«За рулём сидит девушка, никакого ремонта не происходит», — сообщил один из автомобилистов.

Ранее сообщалось, что на новом Борском мосту и подходах к нему начались ремонтные работы.