Микрорайон Мещерское озеро парализовали пробки

Движение затруднено на улице Сергея Акимова по направлению к Борскому мосту. Встали автомобилисты на улице Куйбышева в том же направлении. Тянется пробка на улицах Бурнаковская и Пролетарская. Дороги здесь в приложении «Яндекс. Карты» окрасились в бордово-красный.