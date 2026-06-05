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За четыре месяца жители Ростовской области потратили на продукты 348 млрд рублей

Оборот товаров увеличился в Ростовской области в январе-апреле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

За первые четыре месяца 2026 года жители Ростовской области потратили на продукты питания, напитки и табачные изделия 348,3 млрд рублей. Показатель составил 50,9% от оборота розничной торговли, сообщает Ростовстат.

— По сравнению с таким же периодом прошлого года объем продаж продовольственных товаров вырос на 1,1%, непродовольственных — на 6,1% (на непродовольственные товары жители области в январе-апреле 2026 года потратили 336,5 млрд рублей), — говорится в исследовании.

Общая сумма от продажи продовольственных и непродовольственных товаров через розничную торговую сеть оказалась на 3,5% больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.

Оборот на 94,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Продажи на рынках и ярмарках составили 5,9% от общего товарооборота.

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