За четыре месяца жители Ростовской области потратили на продукты 348 млрд рублей

— По сравнению с таким же периодом прошлого года объем продаж продовольственных товаров вырос на 1,1%, непродовольственных — на 6,1% (на непродовольственные товары жители области в январе-апреле 2026 года потратили 336,5 млрд рублей), — говорится в исследовании.