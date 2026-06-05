Врач Юсупова объяснила, почему овощи и фрукты прямо с грядки могут убить

Каждый год тысячи людей попадают в инфекционные отделения из-за иллюзии безопасности, которую создаёт собственная грядка. Почва является естественной средой обитания для множества патогенов, напомнила врач-терапевт Алена Юсупова в беседе с РИАМО.
Потребление немытых овощей и фруктов с грядки может привести к заражению гельминтами, такими как аскариды и токсокары, яйца которых попадают в почву с экскрементами животных. На поверхности плодов также могут находиться бактерии, вызывающие серьёзные заболевания, такие как дизентерия и сальмонеллёз.
Особенно рискованно употреблять кукурузу, собранную с колхозного поля, в сыром виде или без тщательного мытья. Промышленные посевы часто обрабатываются пестицидами и химическими удобрениями, остатки которых могут вызвать острые отравления с поражением печени.
Кроме того, на полях часто обитают грызуны, которые являются переносчиками опасных инфекций, таких как лептоспироз и иерсиниоз. Их выделения могут оставаться на листьях и початках.
Желудочный сок не способен нейтрализовать все эти микроскопические угрозы. Поэтому любые продукты, выращенные даже на своём участке, необходимо тщательно мыть под проточной водой.
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