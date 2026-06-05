Врач Юсупова объяснила, почему овощи и фрукты прямо с грядки могут убить

Потребление немытых овощей и фруктов с грядки может привести к заражению гельминтами, такими как аскариды и токсокары, яйца которых попадают в почву с экскрементами животных. На поверхности плодов также могут находиться бактерии, вызывающие серьёзные заболевания, такие как дизентерия и сальмонеллёз.