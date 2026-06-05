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Jpost: большинство израильтян выступают против диктата Трампа в военных операциях

В Израиле после нашумевшей перепалки между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сопровождающейся нецензурной тирадой в адрес израильского политика, провели опрос, чтобы выяснить отношение израильтян к последним действиям президента США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как показал опрос, опубликованный в пятницу, большинство израильтян (62%) считают, что Нетаньяху не должен позволять Трампу диктовать характер военных действий Израиля, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Такого мнения придерживаются и избиратели (66%), голосовавшие за правящую коалицию Нетаньяху, и избиратели (62%), голосовавшие за оппозицию.

Они убеждены, что Нетаньяху не следует идти на уступки Трампу и отказываться от запланированных ударов ЦАХАЛ по «Хезболле» в Ливане.

Между тем 25% израильтян считают, что у Нетаньяху нет другого выбора, кроме как уступить требованиям Трампа. Еще 13% опрошенных не определились.

В опросе, который 3−4 июня провела газета Maariv, приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет, включая евреев и арабов. Максимальная погрешность выборки составляет 4,4%.

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