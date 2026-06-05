Jpost: большинство израильтян выступают против диктата Трампа в военных операциях

Как показал опрос, опубликованный в пятницу, большинство израильтян (62%) считают, что Нетаньяху не должен позволять Трампу диктовать характер военных действий Израиля, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
Такого мнения придерживаются и избиратели (66%), голосовавшие за правящую коалицию Нетаньяху, и избиратели (62%), голосовавшие за оппозицию.
Между тем 25% израильтян считают, что у Нетаньяху нет другого выбора, кроме как уступить требованиям Трампа. Еще 13% опрошенных не определились.
В опросе, который 3−4 июня провела газета Maariv, приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет, включая евреев и арабов. Максимальная погрешность выборки составляет 4,4%.