Эррол Маск поделился ожиданиями от выступления Путина на ПМЭФ

«Я ожидаю здравого смысла», — сказал агентству Маск, отвечая на вопрос о том, с какими ожиданиями он идет на пленарную сессию ПМЭФ, на которой выступит президент РФ.
Он также добавил, что, по его мнению, выступление будет «очень хорошим».
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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