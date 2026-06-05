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Эррол Маск поделился ожиданиями от выступления Путина на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, направляясь на пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, на котором выступит президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА Новости, что ожидает «очень хорошего», «здравомыслящего» выступления.

Источник: © РИА Новости

«Я ожидаю здравого смысла», — сказал агентству Маск, отвечая на вопрос о том, с какими ожиданиями он идет на пленарную сессию ПМЭФ, на которой выступит президент РФ.

Он также добавил, что, по его мнению, выступление будет «очень хорошим».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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