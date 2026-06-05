Чернышенко рассказал о целях по развитию волонтерства

«Ты отдаешь самое дорогое, что у тебя есть, невозобновляемый ресурс — свое время, которое ты мог потратить на отдых с друзьями или другие дела», — сказал он, говоря о волонтерах. «Одно из самых важных, что волонтеры получают взамен, — это признание необходимости и полезности своего труда», — добавил вице-премьер.