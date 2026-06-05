Чернышенко рассказал о целях по развитию волонтерства

«Нужно понимать, что молодежных мероприятий много. У нас только форумов молодежных этим летом 17. Можно поехать куда хочешь», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер отдельно пригласил участников на форум в Екатеринбурге, который пройдет осенью. По его словам, город хорошо подготовлен к проведению крупных мероприятий, а инфраструктура Уральского федерального университета создавалась в том числе для международных событий — универсиад и чемпионатов мира.
Чернышенко также сообщил, что иностранные участники из 191 страны направили более 100 тыс. заявок. Из них, по словам вице-премьера, выберут наиболее активных представителей, которые после форума смогут посетить разные регионы России.
Отдельно Чернышенко остановился на развитии волонтерского движения. Он отметил, что поставлена цель вовлечь не менее 60% молодежи в регулярную добровольческую деятельность.
«Ты отдаешь самое дорогое, что у тебя есть, невозобновляемый ресурс — свое время, которое ты мог потратить на отдых с друзьями или другие дела», — сказал он, говоря о волонтерах. «Одно из самых важных, что волонтеры получают взамен, — это признание необходимости и полезности своего труда», — добавил вице-премьер.