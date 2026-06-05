Как не заразиться смертельно опасной малярией, передаваемой комарами?

В Воронежской области с наступлением лета активизировались комары. Они могут являться переносчиками паразитарных, вирусных и бактериальных инфекций, которые опасны для человека. О том, как защититься от насекомых, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболевания, передающиеся человеку через укусы кровососущих насекомых, включая комаров, носят название трансмиссивные инфекции. К ним относятся малярия, лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила и другие. Наиболее высокий риск заражения данными инфекциями приходится на летний период из-за сезона активности насекомых.
Одной из распространённых трансмиссивных инфекций является малярия. Это опасное для жизни заболевание, которое вызывается малярийными плазмодиями. Они, в свою очередь, передаются от больного человека здоровому через укусы комаров. Эти насекомые размножаются преимущественно в водоёмах со стоячей или медленно текущей водой.
Малярия опасна из-за возможных осложнений и летального исхода. Она характеризуется тяжёлым течением заболевания с лихорадочными приступами и кратковременным ознобом, высокой температурой тела до 40−41°С, головными и мышечными болями, головокружением, тошнотой, рвотой, учащенным сердцебиением, задержкой мочевыделения. Инкубационный период заболевания колеблется от семи дней до трёх лет и зависит от вида малярии.
Малярийные комары живут практически во всех климатических поясах, за исключением субарктического, арктического и пустынь. При этом на территории России малярия остаётся завозной инфекцией, местные очаги не формируются. Случаи заболевания связаны с завозом малярии из стран Азии, Африки и Латинской Америки как российскими гражданами, так и коренными жителями эндемичных стран, прибывших в РФ.
Защититься от укусов малярийных комаров можно с помощью:
ношения закрытой одежды (предпочтительно однотонной или светлой) с длинными рукавами и брюками;
использования репеллентов (средств, отпугивающих насекомых), которые наносятся на открытые участки кожи;
использования акарицидных средств для обработки одежды;
применения в помещениях фумигаторов и инсектицидных средств.
Кроме того, жителям Воронежской области, выезжающим за рубеж, рекомендуют узнавать в туристической фирме, есть ли опасность заражения малярией или другими трансмиссивными инфекциями в стране назначения.
При выезде в страны с тропическим и субтропическим климатом необходимо за несколько недель до путешествия дополнительно проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить необходимость профилактики и подобрать оптимальную схему приёма профилактических лекарственных препаратов.
Специалисты Роспотребнадзора подчёркивают, что при любом нарушении состояния здоровья, возникшем в течение месяца по возращении из поездки, необходимо сразу же обратиться к врачу-инфекционисту.