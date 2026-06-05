Как не заразиться смертельно опасной малярией, передаваемой комарами?

Малярийные комары живут практически во всех климатических поясах, за исключением субарктического, арктического и пустынь. При этом на территории России малярия остаётся завозной инфекцией, местные очаги не формируются. Случаи заболевания связаны с завозом малярии из стран Азии, Африки и Латинской Америки как российскими гражданами, так и коренными жителями эндемичных стран, прибывших в РФ.