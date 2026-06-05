Певец Родион Газманов назвал любимые места полуострова

Для певца и телеведущего Родиона Газманова Крым — не просто место отдыха или гастролей. Это пространство детства, воспоминаний и вдохновения, пропитанное атмосферой, которую невозможно объяснить словами. О любимых местах полуострова артист рассказал «Крымской газете».
Среди любимых мест полуострова Родион называет Симферополь, Севастополь, Ялту. А особое место в сердце певца — обсерватория в Научном.
«Запах электроники, деревянные панели, лес вокруг — ощущение, будто ты на другой планете. Очень романтичное место», — делится артист.
Друзьям, приехавшим в Крым, Газманов советовал бы просто ехать от Севастополя до Керчи (или наоборот) и любоваться.
«Начал бы с Севастополя — сегодня это, пожалуй, самое знаковое место полуострова. Он олицетворяет наш патриотизм и амбиции», — говорит певец.