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Певец Родион Газманов назвал любимые места полуострова

Родион Газманов восхитился обсерваторией в Научном.

Источник: Комсомольская правда

Для певца и телеведущего Родиона Газманова Крым — не просто место отдыха или гастролей. Это пространство детства, воспоминаний и вдохновения, пропитанное атмосферой, которую невозможно объяснить словами. О любимых местах полуострова артист рассказал «Крымской газете».

Среди любимых мест полуострова Родион называет Симферополь, Севастополь, Ялту. А особое место в сердце певца — обсерватория в Научном.

«Запах электроники, деревянные панели, лес вокруг — ощущение, будто ты на другой планете. Очень романтичное место», — делится артист.

Друзьям, приехавшим в Крым, Газманов советовал бы просто ехать от Севастополя до Керчи (или наоборот) и любоваться.

«Начал бы с Севастополя — сегодня это, пожалуй, самое знаковое место полуострова. Он олицетворяет наш патриотизм и амбиции», — говорит певец.

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