Разумишкин рассказал о применении ИИ и борьбе с борщевиком на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал о применении цифровых технологий в жизни города. В частности, он отметил, что в Петербурге активно используются нейросетевые решения для выявления нарушений на дорогах и в жилых районах. Кроме того, Евгений Разумишкин сообщил о борьбе с борщевиком.