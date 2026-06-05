Перекроют дороги 6 июня в Волгограде на Нулевой продольной из-за велогонки

Так, 6 июня с 0.00 до 16.00 в Волгограде остановят движение и запретят остановку и стоянку автомобилей на Нулевой продольной на участке от улицы Комсомольской до улицы маршала Крылова Закроют также спуск к Волге с улицы 7-й Гвардейской от улицы Чуйкова и спуск с улицы Землянского от проспекта Ленина.