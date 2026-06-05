Имущество на месте военного госпиталя в Воронеже продают за 126 млн рублей

Мэрия Воронежа объявила четвертые торги на имущественный комплекс на улице Екатерины Зеленко, 22. Начальная цена лота выросла с предыдущих тендеров на 207,2 тыс. руб. и составляет 125,7 млн руб. Это следует из аукционной документации. Согласно данным ЕГРЮЛ, до июля 2006 года по этому адресу находилось Государственное военно-медицинское учреждение «13 военный госпиталь» Федеральной пограничной службы РФ. Впоследствии юрлицо вошло в состав УФСБ по Воронежской области.