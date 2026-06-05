Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей субсидии на электротранспорт

Как писал «Ъ-Приволжье», в ближайшие три года регион вместе с Волгоградской, Саратовской и Курской областями получит на реализацию проектов в сфере транспорта 10,8 млрд руб. Сроки и объемы финансирования в правительстве тогда не уточнили. Сейчас из распоряжения кабмина следует, что Нижегородской области направят средства только в 2026 году.