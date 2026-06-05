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Производитель насосного оборудования из Татарстана улучшит работу

Компания планирует внедрить бережливые технологии и оптимизировать ключевые процессы.

Стартовое совещание, посвященное началу работы по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялось на предприятии «Купер» в Республике Татарстан. Об этом сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.

Предприятие занимается производством промышленного насосного оборудования. Цели пилотного проекта — повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий, оптимизация рабочих процессов и создание модели целевого состояния производственного потока. Рабочая группа из сотрудников предприятия и экспертов регионального центра компетенций уже приступила к описанию текущего состояния процесса производства, картированию потока и построению диаграммы спагетти для выявления ключевых точек оптимизации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.