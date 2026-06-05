В Курганской области завершили расследование дела о порно с участием детей

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый создал чаты и каналы в соцсетях и мессенджерах, где распространял материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, получая от этого доход. Их администрированием занималась его дочь. Кроме того, нескольких лет он осуществлял фото- и видеосъемку двух знакомых малолетних девочек, а также совершал в отношении них иные действия сексуального характера. Задержали их в июле 2025 года по месту проживания.