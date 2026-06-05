«Всё, что связано с добром, начинается с заботы о животных»: в Калининграде пройдёт благотворительная выставка для собачников

Выставка продлится всего один день, но её история на этом не закончится. Организаторы уже договорились о повторном показе работ в Центральном парке. Его планируют приурочить ко Всемирному дню собак 2 июля. Кроме того, ведутся переговоры с Калининградским историко-художественным музеем — работы юных художников могут попасть в отдел природы.