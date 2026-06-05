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На туристической тропе Пермского края жители обнаружили медвежьи следы

Дирекция ООПТ предупредила пермяков об опасностях.

Туристы на тропе к камню Помяненный (Колчимский) наткнулись на след медведя, сообщили в Дирекции Пермского края.

В учреждении объяснили, что появление дикого животного может быть связано с поиском пищи.

«Если зверь однажды находит легкий источник еды, оставленный человеком, он может начать возвращаться к таким местам снова и снова», — сообщает дирекция ООПТ в сообществе «ВКонтакте».

Организация попросила ответственно отнестись к мусору и еде, которые посетители могут оставить на своем пути. Брошенные остатки пищи создают угрозу не только животным, но и человеку.

Напомним, в мае пермяки два дня переживали за судьбу лосёнка, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Подробнее о том, как спасали животное из Камы — в материале сайта perm.aif.ru.