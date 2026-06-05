ГАИ выписала нижегородцам штрафы почти на миллиард рублей в 2026 году

Только за последнюю неделю мая нижегородцам выписали штрафы на 87 млн рублей. Наибольшее число нарушений связано с превышением скорости, выездом за стоп-линию и проездом на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, нижегородские автомобилисты нередко пользуются телефоном за рулем и выезжают на встречку.