ГАИ выписала нижегородцам штрафы почти на миллиард рублей в 2026 году

Жители Нижегородской области заплатят почти миллиард рублей штрафов из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
С помощью камер было зафиксировано более миллиона нарушений ПДД. Из-за этого родителям придется заплатить 983 млн рублей. Против граждан, которые уклоняются от уплаты штрафов, возбуждено более 3,2 тысячи дел.
Только за последнюю неделю мая нижегородцам выписали штрафы на 87 млн рублей. Наибольшее число нарушений связано с превышением скорости, выездом за стоп-линию и проездом на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, нижегородские автомобилисты нередко пользуются телефоном за рулем и выезжают на встречку.
Напомним, камеры фиксации нарушений ПДД установили на М-12 в Нижегородской области.