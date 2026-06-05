Губернатор сообщил, что власти контролируют ситуацию в ФК «Ростов»

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что экономическое положение футбольного клуба «Ростов» находится на контроле региональных властей.
«Мы контролируем финансовую ситуацию клуба и не допустим ее ухудшения», — сказал Юрий Слюсарь.
Ранее руководство команды анонсировало погашение всех задолженностей сразу после успешного получения лицензии РПЛ на будущий сезон.
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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше