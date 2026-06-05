Сборная России прогулялась по Волгограду перед матчем с Буркина-Фасо

Сборная России по футболу накануне матча с Буркина-Фасо в отличии от соперника все же покинула отель и вышла на прогулку. Игроков и тренерский штаб национальной команды заметили днем 5 июня 2026 года на Аллее Героев. О том, насколько далеко решила зайти команда, пресс-служба не сообщила, но выложила солнечные снимки с прогулки. Команда в отличном настроении, все улыбаются.