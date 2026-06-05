Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

В состязаниях примут участие около 100 сильнейших представителей 17 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Финальные соревнования XIII летней юношеской Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу пройдут 6 июня в Казани, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан. Мероприятие состоится при поддержке государственной программы «Спорт России».

Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Бустан». Участие в них примут около 100 сильнейших представителей 17 регионов. Все они справились с отборочными испытаниями. Сборная Татарстана завоевала право представить регион в максимальном составе. Ее представители поборются за медали во всех дисциплинах: «А класс-микст», «В класс-микст» и «Буги-вуги». Соревнования начнутся в 12:00, вход для зрителей свободный.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.