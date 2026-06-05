В Казани пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Бустан». Участие в них примут около 100 сильнейших представителей 17 регионов. Все они справились с отборочными испытаниями. Сборная Татарстана завоевала право представить регион в максимальном составе. Ее представители поборются за медали во всех дисциплинах: «А класс-микст», «В класс-микст» и «Буги-вуги». Соревнования начнутся в 12:00, вход для зрителей свободный.