В Казани пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Финальные соревнования XIII летней юношеской Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу пройдут 6 июня в Казани, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан. Мероприятие состоится при поддержке государственной программы «Спорт России».
Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Бустан». Участие в них примут около 100 сильнейших представителей 17 регионов. Все они справились с отборочными испытаниями. Сборная Татарстана завоевала право представить регион в максимальном составе. Ее представители поборются за медали во всех дисциплинах: «А класс-микст», «В класс-микст» и «Буги-вуги». Соревнования начнутся в 12:00, вход для зрителей свободный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.