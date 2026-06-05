Скорость мобильного интернета в Городце увеличилась в два раза

Городец традиционно входит в пятёрку самых популярных туристических направлений Нижегородской области. Туристы приезжают сюда за аутентичными промыслами, видами на Волгу и атмосферой купеческого города. Для современных путешественников стабильная связь просто необходима: построить маршрут, найти расписание экскурсий, оплатить сувениры или выложить фото с волжских просторов. Модернизация сети в Нижней Слободе стала частью программы по улучшению качества связи в туристических локациях региона.