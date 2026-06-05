​Ячейка на 16 млн и старое корыто: как прошло очередное заседание по делу Мельникова

В Балтийском городском суде продолжается процесс по делу бывшего главы администрации округа Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко, которых обвиняют в получении и даче взятки. Корреспондент «Нового Калининграда» продолжает следить за ходом разбирательства.
Всякий раз автозак с Сергеем Мельниковым и Максимом Коваленко опаздывает в суд на час или даже больше, так как подсудимых в Балтийск везут из СИЗО в Колосовке и Калининграде. И каждый раз в зале суда их терпеливо ждет группа поддержки, которая заполняет все два ряда скамей для слушателей.
В этот раз к Мельникову приехало не менее семи человек, как родные, так и друзья, Максима Коваленко навестила супруга. Пока все ждали начала заседания, сквозь решетку шёл переброс вопросами-ответами. Мельников спрашивал сына о его тренировках по хоккею и что парень ел. Друзья отмечали, как схуднул бывший глава Балтийска за полтора года в СИЗО. «Был 145 кг, а сейчас 110, — жизнерадостно отвечал тот. — Жаль, в тюрьме нельзя сделать операцию по блефаропластике. А вот стоматолог к нам, кстати, приезжает, ремонтирует».
На этой неделе начался допрос первых свидетелей. Ими стали начальник дорожно-транспортного отдела администрации БГО Василий Биланчук и начальник отдела ЖКХ Роман Парамонов.
Основные вопросы гособвинителя Ксении Казаченко были связаны с ремонтом улицы Школьной в Балтийске. Потому что, как уже сообщал «Новый Калининград», взятку следствие связывает в том числе и с этим объектом. На оперативной видеосъемке, которую демонстрировали на самом первом судебном заседании, Максим Коваленко в кабинете Сергея Мельникова как раз и сообщил, что со Школьной — проблемы, а дальше произошло то, что следствие расценивает как передачу конверта с деньгами за покровительство и за то, чтобы глава администрации закрыл глаза на возможные нарушения контракта на капремонт этого объекта.
Но для начала, как и на прошлом заседании, представитель обвинения продолжила зачитывать выдержки из толстых томов уголовного дела. Дошли до доходов и имущества подсудимых. Что касается Максима Коваленко, то обвинитель огласил следующее: «Установлена общая сумма дохода в размере более 1 700 000 рублей (в год — прим. “Нового Калининграда”). Также доход от педагогической научной деятельности, вклады, военная пенсия, наличие в собственности земельного участка в Гурьевском районе, индивидуального жилого дома и автомобилей, наличие 11 банковских счетов и кредитных обязательств».
Оглашены были данные и по Мельникову. Его доход по основному месту работы, как главы администрации Балтийска, составил в 2023 году более 2 400 000 ₽ В собственности — квартиры, жилой дом, парковочные места, банковские счета. В частности — депозитный счёт на 16 млн рублей. «Которые в справке [о доходах] не отражены», — уточнила гособвинитель. Было отмечено, что Мельников пользуется взятым в аренду участком площадью более 2 000 кв. м.
Что касается жены Мельникова Виктории, то представитель обвинения сообщил, что она не трудоустроена, официального дохода по месту работы не имела. Тем не менее у нее в собственности два авто и банковские счета.
Сергей Мельников счел необходимым прокомментировать эту информацию. «Я давно, с 2006 года, на муниципальной службе, — напомнил он. — Следователи могли увидеть мои доходы и расходы. В материалах следствия указано, там моей рукой написано “Депозитная ячейка”. Это не депозитный счет. Это денежные средства, которые находятся в ящике по договору с банком. В декларациях это указывать не надо. Но я добровольно указывал их с 2009 года. “20 миллионов, 17 миллионов, 18. И дошли к 2018 году до 16 миллионов. Следствие не разобралось. И уважаемый гособвинитель не увидел, что это денежные средства — наличные, которые хранятся просто в сейфе. […]. Доход от них не получается. В моей декларации указано всё. В том числе и две квартиры, которые были проданы для того, чтобы осуществлять воспитание трех несовершеннолетних детей и еще двух старших, которым тоже требовалась помощь. Продали две квартиры, кучу парковок […] Но следствие в этом не разобралось. Я обращаю внимание суда, что допущена неточность. Но эта неточность — фатальная”. Мельников обратил внимание, что он пришел на муниципальную службу из бизнеса: “Я занимался строительством, был генеральным директором группы компаний, которые крупные объекты строили на миллиарды рублей, и имел соответствующие доходы”.
Затем суд приступил к допросу свидетелей. Первым был вызван начальник транспортного отдела комитета городского хозяйства администрации Балтийского округа Василий Биланчук.
На вопрос судьи Николая Переверзина, не испытывает ли тот неприязни к бывшему начальнику, тот ответил: «Нет!» Мельников подтвердил, что отношения были нормальными, рабочими.
«Что вам известно по делу о даче взятки?» — прозвучал второй вопрос. «Только то, что писали в социальных сетях», — ответил Биланчук.
Представителя же обвинения интересовали главным образом обстоятельства заключения контракта на ремонт улицы Школьной на Балтийской косе. «Конкурс проходил тяжело, — сообщил свидетель. — Время подходило к окончанию конкурса, а никто из подрядчиков не выходил, потому что объект был очень тяжёлый».
Отвечая на уточняющий вопрос, Биланчук сказал, что, во-первых, деньги на объект были выделены «не такие уж большие», а во-вторых, всех пугала паромная переправа на Балткосу.
Гособвинитель поинтересовалась, о какой сумме шла речь. «19 млн 616 600 рублей», — ответил Биланчук. По словам свидетеля, в конкурсе приняла участия только одна фирма — ООО «Западстройсервис» под руководством Михаила и Олеси Руденя (отец и дочь). Она и получила этот контракт.
Биланчук заверил, что в том числе он лично контролировал ход работ, бывал по два раза в неделю, участвовал в приемке. Серьезных замечаний у него к подрядчику не было. А несущественные тот быстро решал.
«Были замечания по бетону, закупили, а он оказался рыхлым, его заменили, работы для этого приостанавливали», — привел один из таких примеров Биланчук.
Однако по ходу дела цена контракта увеличилась. «До 20 миллионов 515 тысяч рублей, по-моему, — уточнил свидетель. — На 1,3 млн увеличилась. Это менее чем 10%». Он объяснил это тем, что «возник ряд дополнительных работ»: «Когда заканчивали улицу Школьную, появились проблемы сопряжения по высоте с прилегающими улицами и территориями. Перепад высот достиг до 20 см».
«В ходе предварительного следствия вы давали правдивые показания? — вдруг спросила гособвинитель. “Да”, — ответил Биланчук. “Настаиваете?” — тоже стояла на своем помощник прокурора. “Да”, — уже существенно тише произнес Биланчук.
Тогда представитель обвинения обратила внимание судьи на то, что во время допроса в ходе следствия 7 февраля 2025 г. Биланчук давал иные показания: «Свидетель пояснял, что имеются существенные расхождения в смете, в том числе не выполнен ряд работ, предусмотренных там, а смета оплачена, цена контракта была увеличена». Как следует из текста допроса, подрядчик Руденя практически сразу с начала работ начал говорить о том, что нужно увеличивать смету. Коваленко поначалу отказывал в этом, но затем все же согласился.
«С производственно-техническим делом проработаны были варианты по увеличению цены, — продолжила читать помощник прокурора Ксения Казаненко. — Кроме того, свидетель пояснил, что при выезде на объект перед укладкой асфальтобетонной смеси было установлено, что на объекте не выполнялись работы по устройству корыта, пирога из песка и щебенки. Об этом им было доложено Коваленко, что “Западстройсервис” собираются проводить работы без предварительного формирования корыта по всей длине дороги. На что Коваленко ответил, что принял решение использовать старое корыто, несмотря на то, что эти работы были учтены в смете […] Все последующие изменения цены по контракту Руденя подписывал с Коваленко».
«Да, я давал такие показания, — согласился Биланчук, — но это я отвечал на вопросы, как происходил сам ремонт. Дальше были работы по корректировке сметы, подготовке документации. Мы использовали часть вторичного корыта».
«Вы использовали старое или новое корыто? За что были уплачены деньги?» — уточнила обвинитель. «Смотрите, — громко вздохнул Биланчук. — Первичной сметой было предусмотрено 50 сантиметров асфальтобетонного покрытия. Потом было решено сделать два слоя асфальта, чтобы улучшить качество дороги. Потому что с пятьюдесятью сантиметрами она прослужит недолго».
Он пояснил, что при осмотре дороги пришли к выводу, что, учитывая ее качество и укладку, старое «корыто» еще можно использовать как основание под дорогу.
«А денежные средства были перечислены на укладку нового “корыта?” — еще раз уточнила прокурор. “Они пошли на укладку второго слоя асфальта”, — объяснил Биланчук. “То есть изменился характер работ?” — подсказала прокурор. “Да”, — согласился свидетель.
При этом, по словам Биланчука, он никогда не слышал лично от работников администрации, чтобы кто-то от повышения стоимости контракта получил какие-либо преференции. «Только читал об этом в соцсетях, — сказал он. — И мы на перекурах это обсуждали. Мне об этом говорил Роман Парамонов, потому что сам я лично соцсети не читаю».
Когда дошла до вопросов от подсудимых, то Максим Коваленко спросил бывшего подчиненного, как тот в целом оценивает проект ул. Школьной.
«Я уже говорил, что первично проектно-сметная документация была не совсем хорошей, не отвечала всем требованиям, — напомнил тот. — Потому ее пришлось переделывать, корректировать в целях улучшения качества дороги». Но в результате, как сообщил Биланчук, на работы были потрачены все, в том числе выделенные дополнительно, средства.
В свою очередь, судья Николай Переверзин поинтересовался, почему только Руденя согласился на этот контракт, а других желающих ремонтировать Школьную не нашлось.
«Руденю я знаю с начала 2000-х, — ответил Биланчук. — Тогда он строил в Балтийске улицу Александра Невского, она до сих пор стоит. Далее он работал на дорогах области, о нем слышал отзывы как о нормальном подрядчике, который если берется, то строит качественно и в срок. И дорогу на Школьной мы сделали хорошую. Она стоит и будет стоять».
«Он предприниматель, должен получать прибыль, — напомнил судья о том, что объект Рудене предлагался изначально сложный, но не денежный. — Или он изначально предполагал, что увеличится сумма контракта?».
«Нет, — ответил Биланчук. — Работы на Школьной начались в конце мая 2024 г., а проблемы вскрылись только к ноябрю. И это была субсидия от правительства области. Чтобы добавить еще 1,3 млн руб., пришлось изыскивать средства из местного бюджета по решению Совета депутатов».
«Не просил ли вас Коваленко закрыть глаза на какие-то недочеты в ходе работ на этой улице?» — продолжал допрашивать Переверзин. «Нет, — ответил свидетель. — Если было нужно вынести подрядчику предписание, мы выносили, приостановить работы — приостанавливали».
«После окончания контракта вы общались с Руденей?» — продолжал судья. «Он занес мне в кабинет всю документацию. Все! “Спасибо!” — “Пожалуйста” — “До свидания”. Ни о каких деньгах относительно контракта мы не разговаривали. Можете мне, конечно, не верить, но я по жизни с ним такие разговоры никогда не вел».
На вопрос, какое отношение улица Школьная может иметь к взятке Мельникову, ответил: «Я не знаю. В соцсетях говорят, что да, имеет, получили вознаграждение за Школьную. Я сам не читал, со слов других. Я соцсети принципиально не читаю».
Допрос второго свидетеля председателя комитета городского хозяйства администрации Балтийского городского округа Романа Парамонова прошел быстрее и тоже начался с упоминания сведений из интернета.
«Обращали ли вы внимание на то, что пишут в соцсетях о взятке?» — попытался нащупать нить разговора гособвинитель. «Ну, это не только в отношении Мельникова, это пишут в отношении всех чиновников, — ответил Парамонов. — Я неоднократно возмущался неподтверждёнными порочащими сведениями, клеветой. Это да! Это было. Я возмущался!».
Впрочем, как выяснилось, возмутили свидетеля не выпады, относящиеся к конкретным людям и объектам, а огульные обвинения в духе «все чиновники берут взятки». «В принципе, я возмущался каждый раз после вот таких публикаций. Нельзя так людей …» — добавил он.
В следующей публикации читайте, за что бывший директор МУП «Тепловые сети Балтийска» Максим Брычук сидит под домашним арестом, почему он написал явку с повинной о получении денег от подрядчика и передаче их Максиму Коваленко и как все это соотносится с получением взятки, в которой сейчас обвиняют бывшего главу администрации Балтийска Сергея Мельникова.
Текст: Ольга Саяпина / «Новый Калининград», фото автора.