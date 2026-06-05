​Ячейка на 16 млн и старое корыто: как прошло очередное заседание по делу Мельникова

Сергей Мельников счел необходимым прокомментировать эту информацию. «Я давно, с 2006 года, на муниципальной службе, — напомнил он. — Следователи могли увидеть мои доходы и расходы. В материалах следствия указано, там моей рукой написано “Депозитная ячейка”. Это не депозитный счет. Это денежные средства, которые находятся в ящике по договору с банком. В декларациях это указывать не надо. Но я добровольно указывал их с 2009 года. “20 миллионов, 17 миллионов, 18. И дошли к 2018 году до 16 миллионов. Следствие не разобралось. И уважаемый гособвинитель не увидел, что это денежные средства — наличные, которые хранятся просто в сейфе. […]. Доход от них не получается. В моей декларации указано всё. В том числе и две квартиры, которые были проданы для того, чтобы осуществлять воспитание трех несовершеннолетних детей и еще двух старших, которым тоже требовалась помощь. Продали две квартиры, кучу парковок […] Но следствие в этом не разобралось. Я обращаю внимание суда, что допущена неточность. Но эта неточность — фатальная”. Мельников обратил внимание, что он пришел на муниципальную службу из бизнеса: “Я занимался строительством, был генеральным директором группы компаний, которые крупные объекты строили на миллиарды рублей, и имел соответствующие доходы”.