Возле Солонцов начали строить подземный переход

Вблизи Солонцов приступили к возведению подземного пешеходного перехода на трассе Обход Красноярска. Об этом сообщили в КрУДор.
«Подрядчик уложил на ранее перекрытом участке новую водопропускную трубу и залил фундамент для будущего подземного пешеходного перехода. Сейчас специалисты приступили к его возведению», — рассказал заместитель руководителя КрУДор по строительству Владимир Пиго.
Переход выполнят в виде тоннеля из сборных железобетонных элементов. Высота каждого элемента составляет 2,5 метра, ширина 4 метра, вес около 10 тонн. Всего используют 60 элементов, а протяженность тоннеля составит 60 метров. Монтаж ведут с помощью крана. Подрядчик планирует завершить его в течение двух недель. После этого рабочие приступят к обратной засыпке котлована и восстановлению трассы. Участок планируют открыть к концу июля.
Кроме того, продолжается устройство выезда из поселка Солонцы на трассу и разворотной петли по направлению с Северного шоссе на проспект Котельникова. Подрядчик отсыпает земляное полотно и устраивает фильтрующие площадки. Затем на участке уложат нижний слой асфальтобетона, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Открыть движение по выезду и разворотной петле планируют в конце августа. Тогда же дорожники начнут работы на второй части развязки, съезде с Северного шоссе в сторону Солонцов и разворотной петле с проспекта Котельникова на Обход Красноярска.
Работы идут в рамках реконструкции транспортной развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».