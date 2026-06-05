Возле Солонцов начали строить подземный переход

Переход выполнят в виде тоннеля из сборных железобетонных элементов. Высота каждого элемента составляет 2,5 метра, ширина 4 метра, вес около 10 тонн. Всего используют 60 элементов, а протяженность тоннеля составит 60 метров. Монтаж ведут с помощью крана. Подрядчик планирует завершить его в течение двух недель. После этого рабочие приступят к обратной засыпке котлована и восстановлению трассы. Участок планируют открыть к концу июля.