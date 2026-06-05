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Военкор Коц назвал взрыв БЭК в Румынии «благодарностью» Киева за помощь

Военный корреспондент Александр Коц назвал подрыв украинского заминированного катера в Румынии итогом всесторонней поддержки Киева со стороны Бухареста. Он напомнил, что Румыния поставила Украине комплекс Patriot и открыла порты для ее экспорта, но в итоге получила взрыв у собственного нефтяного терминала.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Взрыв украинского морского беспилотника в румынском порту Констанца стал своеобразным ответом Киева на масштабную военную и экономическую поддержку со стороны Бухареста. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.

Утром 5 июня в порту Констанцы взорвался безэкипажный катер, который Министерство обороны страны идентифицировало как украинский. Несший десятки килограммов взрывчатки аппарат застрял в боновом заграждении недалеко от нефтяного терминала. Из-за угрозы порт был экстренно эвакуирован.

Военкор обратил внимание на то, что это далеко не первый случай, когда европейские страны сталкиваются с опасными последствиями поддержки Украины. При этом Бухарест оказал Киеву большие объемы помощи:

  • Румыния направила Украине более 20 пакетов военной помощи, включая пулеметы, экипировку и зенитно-ракетный комплекс Patriot;
  • Страна приняла на своей территории более 100 тысяч украинских беженцев;
  • Бухарест предоставил свою железнодорожную, автомобильную, речную и морскую инфраструктуру для транзита западных военных грузов и экспорта украинского зерна.

Несмотря на серьезность произошедшего, Коц считает, что румынское руководство не пойдет на конфликт с Киевом.

«Скорее всего, власти Румынии попытаются спустить этот инцидент на тормозах. На Западе Украине прощают любые “шалости” — пока она воюет с Россией. А значит, Киев будет и дальше терять берега», — резюмирует журналист.