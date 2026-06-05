Игроки сборной России прогулялись по центру Волгограда

Напомним, что в Волгоград сборная России прибыла накануне, 4 июня. Со всеми почестями футболистов встретили в гостинице «Волгоград», расположенной в самом центре города-героя. Вечером того же дня российская сборная провела тренировку на «Волгоград Арене». После наставники обеих команд приняли участие в пресс-конференции.