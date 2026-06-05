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Игроки сборной России прогулялись по центру Волгограда

В Волгограде сегодня, 5 июня, игроки сборной России по футболу прогулялись по центру города.

В Волгограде сегодня, 5 июня, игроки сборной России по футболу прогулялись по центру города. Фотографии с прогулки опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что в Волгоград сборная России прибыла накануне, 4 июня. Со всеми почестями футболистов встретили в гостинице «Волгоград», расположенной в самом центре города-героя. Вечером того же дня российская сборная провела тренировку на «Волгоград Арене». После наставники обеих команд приняли участие в пресс-конференции.

Как отметил Валерий Карпин, 5 июня болельщиков ожидает зрелищный и интересный футбол и предостерег СМИ от недооценивая игроков Буркина-Фасо.

Пользуясь прекрасной погодой, за несколько часов до стартового свистка на «Волгоград Арене» футболисты совершили прогулку по центру Волгограда.

Судя по снимкам, предоставленным пресс-службой РФС, спортсмены не отказывали горожанам в совместных фотографиях и автографах.

Стартовый свисток на «Волгоград Арене» прозвучит в 20.00 мск. Зрители могут пройти на стадион по купленным билетам, начиная с 17.00. РФС подготовил для болельщиков богатую предматчевую программу.

Фото: Михаил Шапаев / РФС.