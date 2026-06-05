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Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале «Красная площадь»

Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале «Красная площадь» 7 июня.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 7 июня проведет встречу с читателями в Москве в рамках двенадцатого книжного фестиваля «Красная площадь».

«Седьмого июня в 13.15 на главной сцене книжного фестиваля “Красная площадь” проведу встречу с читателями. Буду рада вас видеть! Жду на Красной площади», — написала главред в «Максе».

Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.​

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