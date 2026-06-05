Скажи безопасности: ДА! В Перми прошёл познавательный семейный фестиваль

«Скажи безопасности: Да!». Под таким девизом Пермский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, в преддверии Дня защиты детей, провёл большой семейный фестиваль. И это мероприятие получилось не просто развлекательным, но и полезным, состоялся настоящий праздник осознанности и ответственности, где главными героями стали дети. Во время всевозможных активностей — квеста, практикумов и мастер-классов родители поддерживали юных участников на испытаниях и помогали малышам разобраться в заданиях. Всего более 120 взрослых и детей испытали свои силы в выполнении заданий.
Театр мужества и мастерства.
Мероприятие началось с захватывающего дух зрелища — показательных учений пожарных. Под восторженные возгласы зрителей огнеборцы демонстрировали невероятную скорость и выверенную до автоматизма технику. Они бесстрашно проходили через горящее окно и по пылающему подвесному мосту, виртуозно подавляя пламя на насосной станции.
В эти минуты воздух был буквально наэлектризован адреналином, но за этой эффектной демонстрацией стояла суровая реальность готовности прийти на помощь в любую секунду.
Интерактивная часть фестиваля превратила теорию в практику, позволив каждому желающему стать участником команды спасения.
На этапе «Пожарная безопасность» юные участники смогли приручить огонь. Затаив дыхание, многие ребята впервые взяли в руки настоящие огнетушители и решительно направляли струю пены на учебный очаг возгорания. Рядом, словно заправские пожарные, они разворачивали пожарные рукава и осваивали мощные брандспойты, сбивая в качестве цели мячи.
Необычный, но полезный квест развернулся внутри одного из учебных помещений. Здесь проходила «операция по спасению» и поиску ключевых правил противопожарного инструктажа. Дети и их родители изучали план эвакуации, оттачивая навыки ориентирования в незнакомом здании, чтобы в случае реальной угрозы без паники найти путь к выходу. Здесь же ребята учились пользоваться рациями, понимая, что надёжная связь — это залог успеха спасательной операции.
И, конечно, особый акцент был сделан на оказании первой помощи и на практических приёмах, которые можно применять в экстренных ситуациях. Юные спасатели освоили технику придания бокового положения пострадавшему, научились вязать крепкие узлы и делать кресло спасателя, собирать защитные маски от задымления.
"Мы показываем ребятам жизненно важные вещи. Например, как простая марлевая повязка может спасти жизнь при задымлении во время пожара, или как умение вязать узлы поможет транспортировать пострадавшего или выбраться самому из сложной ситуации. Эти знания, которые мы раньше получали на уроках ОБЖ, важны и в современных реалиях и сегодня они обрели реальный вес и смысл для подрастающего поколения, — рассказал ведущий специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Алексей Мухин.
Полезные привычки, которые могут спасти жизнь.
Безопасность — это не свод скучных правил, а фундаментальный навык выживания и основа культуры современного человека. Главная цель подобных мероприятий — помочь ребятам развить полезные привычки, которые могут спасти жизнь.
Как отметил заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и экологии Анатолий Захаров, завод развивает культуру безопасности как на производстве, так и в быту.
«Подобные фестивали — это инвестиция в спокойное завтра. Приобщая детей к этим ценностям с ранних лет, мы формируем поколение, которое умеет думать наперёд, оценивать риски и действовать в экстренных ситуациях чётко, а на серьезном производстве — безопасно!», — сказал Анатолий Захаров.
Эхо праздника — впечатления участников.
От фестиваля у его гостей впечатления остались самые яркие. Десятилетний Саша, сжимая в руках сертификат участника, делился радостью:
«Я никогда не думал, что смогу потушить огонь сам! Огнетушитель довольно тяжелый, но я справился. Сам сделал защитную маску и теперь она у меня будет всегда с собой на всякий случай. А ещё научился пользоваться рацией и планом эвакуации. Теперь я знаю, как действовать, если случится беда!», — рассказал Александр.
Родители тоже покидали площадку с чувством глубокого удовлетворения. Мама двоих детей Людмила Серовикова поделилась своими мыслями:
«Это отличная возможность научить детей важным навыкам в такой увлекательной форме. Мы часто говорим “будь осторожен”, но здесь они увидели, что именно нужно делать. Мы все должны быть готовы к любым неожиданностям, и теперь наша семья знает основы действий в экстренной ситуации. Увлекательно и полезно провели этот день семьёй!», — отметила она.
Фестиваль «Скажи безопасности: ДА!» стал ярким событием, доказав, что обучение может быть невероятно интересным. Он оставил после себя не только массу впечатлений, но и, что гораздо важнее, багаж знаний, который делает наш мир безопаснее.