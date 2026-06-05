Скажи безопасности: ДА! В Перми прошёл познавательный семейный фестиваль

"Мы показываем ребятам жизненно важные вещи. Например, как простая марлевая повязка может спасти жизнь при задымлении во время пожара, или как умение вязать узлы поможет транспортировать пострадавшего или выбраться самому из сложной ситуации. Эти знания, которые мы раньше получали на уроках ОБЖ, важны и в современных реалиях и сегодня они обрели реальный вес и смысл для подрастающего поколения, — рассказал ведущий специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Алексей Мухин.