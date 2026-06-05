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Захарова и Киселев прокатились на русской тройке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», президент Всероссийской федерации русской тройки (ВФРТ) Дмитрий Киселев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокатились на экипаже русской тройки на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу Киселев прокатился на экипаже русской тройке с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым. Стенд русской тройки за первые два дня работы форума посетили свыше 2 тысяч гостей, а более 400 прокатились в экипаже.

Захарова вместе с Киселевым сели в экипаж и проехались несколько кругов по площадке Всероссийской федерации русской тройки на полях Петербургского международного экономического форума.

После этого Киселев вручил официальному представителю МИД небольшое украшение в виде подковы.

В январе 2026 года комиссия Минспорта признала русскую тройку национальным видом спорта, а 1 июня была официально зарегистрирована Всероссийская федерация русской тройки.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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