В Перми 6 июня стартует проект «Музыкальный квартал»

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, первая встреча в «Музыкальном квартале» пройдет 6 июня. Тема дня — «Многоликая Россия», ее выбрали в честь Года единства народов России. С 15:00 до 21:00 на улице Пермской выступят музыканты, откроется ярмарка поделок и авторских вещей от пермских мастеров, будет работать зона мастер-классов для всей семьи, а также проведут игры и интерактивы.