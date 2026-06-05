Почти миллиард рублей штрафов получили нарушители ПДД в Нижегородской области

Только за последнюю неделю мая вынесено 87 539 постановлений на сумму 87 222 850 рублей. Среди них почти 75 тысяч случаев превышения скорости. Также зафиксировано 4 тысячи нарушений правил применения ремня безопасности и 2,3 тысячи выездов за стоп-линию на светофоре. Еще 406 случаев связаны с выездом на встречную полосу, а 803 — с проездом на красный свет. Также 1,6 тысячи раз камеры зафиксировали водителей за разговорами по телефону за рулем.