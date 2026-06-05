В регионе учреждено звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области»

«Хороший проект — тот, что остается актуальным через десятилетия. Архитектор сегодня — не просто творец, а стратег: он должен учитывать транспортную нагрузку, демографические тренды, потребности разных групп жителей — от молодежи до старшего поколения. Удобные дворы, логичные пешеходные связи, сохранённые видовые точки — вот что делает город живым и комфортным. Эти элементы не возникают случайно: они — результат профессионального расчета, глубокого понимания городской среды и ответственного подхода к проектированию», — отметил главный архитектор Нижегородской области, первый заместитель градостроительной деятельности и развития агломераций региона Сергей Попов. «Присвоение звания “Заслуженный архитектор Нижегородской области” — это закрепление на региональном уровне статуса профессионалов, чей труд формирует облик наших городов на десятилетия вперед. Уверен, оно станет мощным стимулом для сохранения лучших традиций нижегородской архитектурной школы и привлечения молодых талантов в отрасль», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Денис Бакиев.