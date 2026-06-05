В регионе учреждено звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области»

В министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области прошло первое заседание комиссии по присвоению нового почетного звания — «Заслуженный архитектор Нижегородской области». Звание учреждено впервые и призвано поощрять архитекторов за личные заслуги, выразившиеся в успешной реализации проектов по созданию и проектированию объектов капитального строительства, а также за значительный вклад в формирование уникального архитектурно-градостроительного облика региона.
«Мы впервые присваиваем звание “Заслуженный архитектор Нижегородской области” — и это не просто награда, а мост между традициями нашей архитектурной школы и современными вызовами градостроительства. Мы отмечаем тех, кто умеет сочетать бережное отношение к историческому облику городов с инновационными решениями, кто создает не просто здания, а среду, отвечающую новым вызовам — среду, в которой хочется жить, работать и растить детей. Их работа формирует стандарты качества для всего региона на будущие десятилетия вперед», — подчеркнула министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева.
Присвоение звания осуществляется по итогам рассмотрения комиссией ходатайств и документов, представленных коллективами организаций, губернатором, депутатами Законодательного собрания, органами местного самоуправления и общественными организациями. Комиссия сформирована постановлением Законодательного собрания Нижегородской области, в ее состав вошли главный архитектор региона, первый заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Сергей Попов, заместитель министра Михаил Генин, начальник управления архитектуры и градостроительства регионального Минграда Наталья Шабырова, директор ГБУ «ИРАНО» Григорий Зибров, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев, член экспертного совета при комитете Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Александр Бодриевский, главный архитектор «ГОРПРО», председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России Максим Горев.
«Хороший проект — тот, что остается актуальным через десятилетия. Архитектор сегодня — не просто творец, а стратег: он должен учитывать транспортную нагрузку, демографические тренды, потребности разных групп жителей — от молодежи до старшего поколения. Удобные дворы, логичные пешеходные связи, сохранённые видовые точки — вот что делает город живым и комфортным. Эти элементы не возникают случайно: они — результат профессионального расчета, глубокого понимания городской среды и ответственного подхода к проектированию», — отметил главный архитектор Нижегородской области, первый заместитель градостроительной деятельности и развития агломераций региона Сергей Попов. «Присвоение звания “Заслуженный архитектор Нижегородской области” — это закрепление на региональном уровне статуса профессионалов, чей труд формирует облик наших городов на десятилетия вперед. Уверен, оно станет мощным стимулом для сохранения лучших традиций нижегородской архитектурной школы и привлечения молодых талантов в отрасль», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Денис Бакиев.
Члены комиссии особо отметили важность наставничества в профессии, так как воспитание нового поколения архитекторов происходит и через личное наставничество, и через сами работы: удачные решения становятся учебными примерами, а реализованные проекты — наглядным пособием для молодых специалистов.
По итогам открытого голосования комиссия определит кандидатов, представленных к присвоению звания. Награждение запланировано на август 2026 года. Учрежденное звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области» станет важным стимулом для развития архитектуры и градостроительства региона, а также символом признания заслуг лучших профессионалов.