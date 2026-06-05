Нижегородская область лидирует в рейтинге инвестклимата АСИ по инженерным сетям

Нижегородская область заняла первое место в рейтинге инвестклимата Агентства стратегических инициатив по направлению «Инженерные сети и коммуникации». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Результаты рейтинга объявили на Петербургском международном экономическом форуме-2026. Рейтинг составляют с 2014 года по поручению президента Владимира Путина. С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В направлении «Инженерные сети и коммуникации» оценивают эффективность подключения капитальных объектов к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения. Учитывается время подключения, стоимость, количество процедур.
«Сроки подключения к электросетям в Нижегородской области почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Регион также попал в тройку лидеров рейтинга по направлению «Недвижимость». Здесь эксперты оценивали процедуру получения участка под строительство. Кроме того, Нижегородская область заняла второе место по мерам поддержки бизнеса. Региональный Фонд развития промышленности занял первое место в России среди субъектов РФ по объему привлеченных средств федерального Фонда.
Напомним, новый автомобильный завод хотят построить в Нижнем Новгороде к 2034 году.