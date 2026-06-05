Нижегородская область лидирует в рейтинге инвестклимата АСИ по инженерным сетям

Результаты рейтинга объявили на Петербургском международном экономическом форуме-2026. Рейтинг составляют с 2014 года по поручению президента Владимира Путина. С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».