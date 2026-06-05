В мэрии Нижнего Новгорода отреагировали на идею герба с Чебурашкой

Чебурашка воспринимается как трогательный герой, олицетворяющий дружбу и поиск дома. Его образ может быть успешно реализован в иных форматах городской среды — например, в виде арт‑объектов, на фестивалях, в уличном искусстве и тематических мероприятиях. Кроме того, необходимо учитывать, что персонаж защищён авторскими правами, что накладывает определённые ограничения на его использование.