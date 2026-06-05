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В мэрии Нижнего Новгорода отреагировали на идею герба с Чебурашкой

Власти города отказались временно заменить Герб города.

Власти Нижнео Новгорода объяснили, почему нельзя временно заменить оленя на Гербе города на Чебурашку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ответ на многочисленные запросы о Чебурашке и Гербе Нижнего Новгорода власти Нижнего Новгорода опубликовали разъяснение.

Городские власти выращили признательность автору идеи и всем, кто поддержал предложение временно добавить Чебурашку к городскому Гербу. По словам администрации Нижнего Новгорода, инициатива, рождённая из добрых побуждений, заслуживает уважения. Легенда о «нижегородском происхождении» героя тоже представляет определённый интерес — пусть это лишь история про имя персонажа.

При этом официальный символ города имеет глубокие исторические корни. Герб Нижнего Новгорода основан на историческом варианте, утверждённом 16 августа 1781 года и закреплён как официальный символ в Уставе города.

Красный олень на щите — не декоративный элемент, а многовековой символ. В геральдике он воплощает ключевые черты характера Нижнего Новгорода: благородство, мужество и стремительность. Поднятая нога оленя отражает движение вперёд и развитие, а рога символизируют мудрость и обновление.

Чебурашка воспринимается как трогательный герой, олицетворяющий дружбу и поиск дома. Его образ может быть успешно реализован в иных форматах городской среды — например, в виде арт‑объектов, на фестивалях, в уличном искусстве и тематических мероприятиях. Кроме того, необходимо учитывать, что персонаж защищён авторскими правами, что накладывает определённые ограничения на его использование.

Традиционный герб с оленем сохраняет роль хранителя истории города, а Чебурашка остаётся любимым героем из детства.