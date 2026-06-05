ВТБ назвал альянс с Wildberries путем к «торговле счастьем»

Пьянов объяснил, почему ВТБ выбрал Wildberries, а не другие проекты, такие как «Зеленая цена». Многократные расчеты показали: при текущем уровне партнерских тарифов и известных объемах транзакций клиентской базы банка вхождение в капитал другого игрока просто не окупалось. Альянс же с Wildberries в банке называют «новым рестартом розницы», несмотря на признаваемую сложность интеграции двух разных корпоративных культур.